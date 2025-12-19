Civita Castellana l’assessora Simonetta Coletta molla la delega al Carnevale
A meno di due mesi dall’inizio del Carnevale Scossone, Civita Castellana si prepara a una svolta politica: l’assessora Simonetta Coletta ha ufficialmente consegnato la delega al sindaco Luca Giampieri. La decisione apre un nuovo capitolo per il tradizionale evento, che si appresta a vivere le sue prossime sfilate senza la guida diretta dell’assessora. Un cambiamento che potrebbe influenzare il corso delle celebrazioni civitoniche.
Scossone nella giunta di Civita Castellana. A meno di due mesi dall’inizio delle sfilate, il Carnevale civitonico perde la sua "regia" politica: l’assessora Simonetta Coletta ha rimesso ufficialmente la delega nelle mani del sindaco Luca Giampieri.Un addio che arriva nel momento meno opportuno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
