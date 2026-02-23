Vanity Fair ha promosso un gioco di tarocchi tra i cantanti in gara a Sanremo 2026, attribuendo a ciascuno una carta che li rappresenta. La scelta si basa sulla personalità e sul ruolo di ogni artista, creando un collegamento tra le figure delle carte e le caratteristiche dei cantanti. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico con un’interpretazione originale e divertente del festival. Il risultato finale rivela come si possano associare simboli ai protagonisti della musica italiana.

Il portfolio di Sanremo 2026 di Vanity Fair è pubblicato sul numero 10, in edicola fino al 3 marzo 2025. IO SONO MUSA La Divina è la certezza di questo Festival, il suo undicesimo. Opera, scritta da Giovanni Caccamo, è una ballad poetica e fuori dal tempo, invito a vivere il presente: «Semplicemente la vita Semplicemente follia». Il resto, come sempre, lo farà lei. Diva vera. VA DOVE TI PORTA L'ISTINTO Per il suo Sanremo numero otto, Rosalba Pippa, per tutti Arisa, ha preparato la parabola di una donna che, dopo mille «onde», ritrova sé stessa e la voglia di credere ancora nell’amore. La ballad s’intitola Magica favola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche: I principi del popolo: scopri i protagonisti della Hollywood Issue 2026 di Vanity Fair

Leggi anche: Sanremo 2026, chi vincerà il festival: tutti i favoriti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il gioco dei tarocchi di Vanity Fair: chi vincerà Sanremo 2026?; Il pantheon dei Tarocchi in Città Alta - Video; Il fascino eterno dei tarocchi: il mistero del mazzo Colleoni torna a Bergamo; Dori Ghezzi: Fabrizio De André mi ha fatto appassionare ai Tarocchi e mi ha insegnato a interpretarli.

Il fascino eterno dei tarocchi: il mistero del mazzo Colleoni torna a BergamoImmagini artistiche, miniature dorate, simbologia e visioni. A Bergamo una mostra evento ricompone il leggendario mazzo «Colleoni», capolavoro quattrocentesco tornato unito dopo oltre 100 anni, e racc ... panorama.it

Il pantheon dei Tarocchi in Città AltaIn vista della mostra all’Accademia Carrara, il Palazzo della Ragione si popola delle suggestioni simboliche delle carte di De André. ecodibergamo.it

3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch x.com

Buon compleanno a Drew Barrymore, che compie oggi 51 anni, sotto il Segno dei Pesci. Scopri come sarà il weekend per questo e tutti gli altri Segni: https://vanityfairitalia.visitlink.me/sZH7hl - facebook.com facebook