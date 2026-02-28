Chi vince oggi mette la Coppa in bacheca

Da sport.quotidiano.net 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi allo stadio Mirabello si sfidano Valorugby e Petrarca per la finale di Coppa Italia, con inizio alle 15. Le due squadre, prime e seconde in campionato, hanno concluso insieme anche la fase a gironi della competizione. La partita di oggi determinerà chi alzerà la coppa al termine dei 80 minuti di gioco.

Allo stadio Mirabello, con inizio alle 15, Valorugby e Petrarca si giocano in 80’ la Coppa Italia. Le squadre sono prima e seconda in campionato e hanno chiuso ai primi due posti anche la fase a gironi di Coppa. Il Petrarca si è qualificato a questa finale vincendo tutte le partite tranne quella d’inizio ottobre persa proprio al Mirabello col Valorugby; in semifinale i padovani hanno sconfitto Viadana 33-29, con un’insperata rimonta negli ultimi cinque minuti. Il Valorugby è inciampato due volte in trasferta ma ha vinto i big match con Rovigo e Petrarca e superato in semifinale le Fiamme Oro. La fortezza. Come la Fortezza Bastiani del deserto dei Tartari o come Fort Apache per John Wayne, il Mirabello è la vecchia ma solida roccaforte del Valorugby. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

chi vince oggi mette la coppa in bacheca
© Sport.quotidiano.net - Chi vince oggi mette la Coppa in bacheca

Supercoppa, Conte: “Chi vince rimane, contano i trofei in bacheca”“Veniamo da uno Scudetto e adesso una Supercoppa italiana, vinta contro squadre molto forti.

Bellucci e D’Amico: Conte raddoppia le energie nelle difficoltà, questo trofeo il Napoli lo mette in bacheca, ma …Bellucci: questo trofeo intanto il Napoli lo mette in bacheca, ma ora questa squadra è ancora più consapevole che con il lavoro si ottengono...

Tutti gli aggiornamenti su Chi vince.

Discussioni sull' argomento Nicolò Filippucci, chi è il cantante che ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2026; Chi vince la prima serata di Sanremo 2026? I pronostici; Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci; Sanremo 2026: le previsioni dell’AI dopo testi, quote e dati.

Calcio, pomeriggio di emozioni forti. C’è Lebowski-Audax Rufina. Coppa Italia, chi vince è in finaleOggi il tabellone delle semifinali di Coppa Italia Promozione mette di fronte due ottime realtà del calcio fiorentino, entrambe ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.