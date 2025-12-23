Supercoppa Conte | Chi vince rimane contano i trofei in bacheca

Antonio Conte sottolinea l’importanza dei trofei in bacheca, evidenziando che chi vince mantiene il titolo. Dopo lo Scudetto, la squadra ha conquistato anche la Supercoppa italiana, battendo avversari di alto livello. Per l’allenatore, questi successi rappresentano risultati concreti e meriti della squadra, confermando la solidità del progetto e l’obiettivo di mantenere alta la competitività. La vittoria rafforza la fiducia in vista delle prossime sfide stagionali.

Tempo di lettura: 2 minuti " Veniamo da uno Scudetto e adesso una Supercoppa italiana, vinta contro squadre molto forti. E' stato un bellissimo percorso". Antonio Conte si gode la Supercoppa italiana, consapevole che ci si ricorda solo di chi vince " perché chi vince alla fine rimane", ha detto il tecnico a Italia 1. " Due anni fa il Napoli aveva perso in finale di Supercoppa contro l'Inter ed in pochi se ne ricordano. Oggi era lo stesso. Era già stato un bel percorso, ma sappiamo tutti benissimo che nel calcio conta chi vince, chi mette i trofei in bacheca. Nessuno va a guardare chi era l'altra finalista – ha aggiunto -.

