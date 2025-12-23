Bellucci e D’Amico | Conte raddoppia le energie nelle difficoltà questo trofeo il Napoli lo mette in bacheca ma …

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bellucci: questo trofeo intanto il Napoli lo mette in bacheca, ma ora questa squadra è ancora più consapevole che con il lavoro si ottengono risultati. Bellucci a Stile TV: “La mano di Conte su questo Napoli si vede. Lui raddoppia le energie nelle difficoltà”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Bellucci, doppio ex di Napoli e Bologna Ieri si è vista la differenza di gruppo e di squadra. “Ieri si è vista la differenza di gruppo e di squadra, nel valore assoluto. Il Bologna sembrava annichilito e ho pensato che la partita potesse finire con un punteggio già largo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

bellucci d8217amico conte raddoppiaIL DOPPIO EX - Bellucci: "Napoli nell’élite del calcio italiano ed europeo, la mano di Conte si vede, lui raddoppia le energie nelle difficoltà, il Bologna sembrava ... - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Bellucci, doppio ex di Napoli e Bologna. napolimagazine.com

Bellucci: "Pesante sentire che il problema del Napoli è Lukaku. Ieri cambi tardivi di Conte" - L'ex attaccante Claudio Bellucci, oggi allenatore, ha parlato delle attuali vicende degli azzurri a Radio Kiss Kiss Napoli. tuttomercatoweb.com

Bellucci: "Inter corazzata. Bologna, il segreto è Italiano. Spero che Conte rimanga a Napoli" - Intervenuto su 1 Station Radio, Claudio Bellucci ha parlato del match fra Bologna e Napoli partendo dalla formazione rossoblù: "Penso sia proprio Italiano il segreto - tuttomercatoweb.com

