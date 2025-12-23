Bellucci e D’Amico | Conte raddoppia le energie nelle difficoltà questo trofeo il Napoli lo mette in bacheca ma …

Bellucci: questo trofeo intanto il Napoli lo mette in bacheca, ma ora questa squadra è ancora più consapevole che con il lavoro si ottengono risultati. Bellucci a Stile TV: “La mano di Conte su questo Napoli si vede. Lui raddoppia le energie nelle difficoltà”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Bellucci, doppio ex di Napoli e Bologna Ieri si è vista la differenza di gruppo e di squadra. “Ieri si è vista la differenza di gruppo e di squadra, nel valore assoluto. Il Bologna sembrava annichilito e ho pensato che la partita potesse finire con un punteggio già largo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

