Taylor Mega dopo l' annuncio dell' infertilità | Mi cadono gli oggetti dalle mani la ginecologa mi ha dato altre tristi notizie che ora non voglio dire

A pochi mesi dall’annuncio dei problemi di fertilità, Taylor Mega condivide le sue difficoltà quotidiane, tra perdita di sangue e incertezze future. Dopo aver comunicato l’infertilità, l’influencer affronta ora nuove sfide mediche, esprimendo anche timori riguardo a un possibile trattamento di congelamento degli ovuli. Un percorso personale segnato da momenti di fragilità e incertezza, che testimonia la complessità delle tematiche legate alla fertilità e alla salute femminile.

L'influencer dopo pochi mesi dall'annuncio dell'infertilità: "Perdo tanto sangue, adesso dovrei fare il congelamento degli ovuli, ma onestamente sono un po’ spaventata" Solo qualche mese fa, Taylor Mega aveva annunciato di avere dei problemi di fertilità e di "non poter avere figli in maniera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Taylor Mega dopo l'annuncio dell'infertilità: "Mi cadono gli oggetti dalle mani, la ginecologa mi ha dato altre tristi notizie che ora non voglio dire"

Taylor Mega e la foto in ospedale dopo un intervento: “Mi sono fatta mettere un po’ di grasso alla tempia”Taylor Mega ha condiviso sui social una foto scattata in ospedale, accompagnata da una breve spiegazione sull'intervento subito.

