A pochi mesi dall’annuncio dei problemi di fertilità, Taylor Mega condivide le sue difficoltà quotidiane, tra perdita di sangue e incertezze future. Dopo aver comunicato l’infertilità, l’influencer affronta ora nuove sfide mediche, esprimendo anche timori riguardo a un possibile trattamento di congelamento degli ovuli. Un percorso personale segnato da momenti di fragilità e incertezza, che testimonia la complessità delle tematiche legate alla fertilità e alla salute femminile.

L'influencer dopo pochi mesi dall'annuncio dell'infertilità: "Perdo tanto sangue, adesso dovrei fare il congelamento degli ovuli, ma onestamente sono un po’ spaventata" Solo qualche mese fa, Taylor Mega aveva annunciato di avere dei problemi di fertilità e di "non poter avere figli in maniera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Taylor Mega dopo l'annuncio dell'infertilità: "Mi cadono gli oggetti dalle mani, la ginecologa mi ha dato altre tristi notizie che ora non voglio dire"

Taylor Mega e la foto in ospedale dopo un intervento: “Mi sono fatta mettere un po’ di grasso alla tempia”Taylor Mega ha condiviso sui social una foto scattata in ospedale, accompagnata da una breve spiegazione sull'intervento subito.

Taylor Mega: Rischio di andare in menopausa precoce, ho deciso di congelare i miei ovuliIn un lungo video pubblicato su TikTok, Taylor Mega è tornata a parlare della tematica della fertilità. Dopo aver rivelato in passato di non poter avere figli in maniera naturale, l’influencer ha ... fanpage.it

Taylor Mega: «Ho appena fatto il prelievo degli ovuli ma solo uno è buono, dovrò ricominciare tutto da capo»«Giornata intensa». Inizia così il racconto sui social di Taylor Mega, che si sfoga per un momento di sconforto. Con un post su Instagram aggiorna i suoi follower relativamente l'esito del primo ... ilgazzettino.it

"Mi cadono gli oggetti dalle mani perché probabilmente perdo tanto sangue. La ginecologa mi ha dato altre notizie tristi" Taylor Mega si sfoga su Instagram sui suoi problemi di salute: https://fanpa.ge/DEiBQ - facebook.com facebook