Tony Effe si mette in gioco e debutta come attore. Questa volta lo si vede nei panni di protagonista nel nuovo film di Christian De Sica,

Tony Effe ha debuttato in una nuova veste, quella di attore: è tra i protagonisti di Agata Christian - Delitto sulle nevi, il nuovo film di Christian De Sica. Cosa ha indossato per la prima?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Tony Effe

Tony Effe passa dal mondo della musica a quello del cinema.

Tony Effe fa il suo debutto sul grande schermo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Tony Effe

Argomenti discussi: Tony Effe cambia stile: debutta come attore in smoking e con gli occhiali da vista; Agata Christian: videoincontro con Christian De Sica, Lillo, Capatonda, Tony Effe, Ilaria Spada e il resto del cast; Pubblicità occulta a Sanremo, nuove regole: no brand in vista, in caso di multa paga l'artista non la Rai; Tony Effe, addio alla musica: annuncio improvviso sulla nuova carriere.

Tony Effe spiazza i fan e sorprende tutti con una svolta inattesa.Il debutto di Tony Effe nel cinema italianoIl passaggio di Tony Effe dal rap al cinema segna una svolta strategica per la scena urban italiana. La s ... assodigitale.it

Tony Effe sorprende tutti nel nuovo giallo di Christian De Sica.Tony Effe al cinema: il debutto che cambia tutto per il rapper romanoIl debutto di Tony Effe in un film con Christian De Sica segna un passaggio str ... assodigitale.it

Tony Effe e Giulia De Lellis passeggiano a Milano con la piccola Priscilla poco prima che il rapper litigasse con un paparazzo. Solo "Diva e donna" può mostrarvi nel numero in edicola questa settimana le immagini precedenti e successive a quei concitati mo facebook