Chi lavora davvero da remoto in Italia? Istat rivela che il grado di istruzione è il fattore che più determina l’accesso allo smart working
Il Censimento permanente della popolazione condotto dall'Istat nel 2023 rivela che in Italia il livello di istruzione è il principale fattore che determina chi lavora da remoto. Secondo i dati, le persone con un titolo di studio superiore sono più frequentemente impiegate in modalità smart working rispetto a chi possiede un livello di istruzione inferiore. La ricerca mostra quindi una chiara differenza tra i vari gruppi di lavoratori in base alla formazione.
Il Censimento permanente della popolazione condotto dall'Istat nel 2023 rileva una correlazione diretta tra livello di istruzione e ricorso al lavoro da remoto: la quota degli occupati con un titolo di studio elevato che ha lavorato in modalità agile almeno qualche giorno nelle quattro settimane precedenti la rilevazione raggiunge il 29%, quasi il doppio rispetto alla media nazionale del 13,8%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Nel Lazio cresce lo smart working tra i laureati: lavora da remoto il 38,4%, Roma al 42%Roma, 25 febbraio 2026 – Il lavoro da remoto non è distribuito in modo uniforme: segue, con sorprendente regolarità, il livello di istruzione.
Leggi anche: In presenza o da remoto: chi decide davvero come si lavora oggi?
Tutto quello che riguarda Chi lavora.
Discussioni sull' argomento Lavorare gratis? Quando uno stage può essere davvero utile (oppure no); Blog | Come misuriamo davvero i morti sul lavoro? - Info Data; FSE+ e giovani, la Giunta Todde rivendica il risultato: ma con chi ha davvero dialogato in due anni?; Prezzi inchiodati: cosa significa davvero per chi lavora o per chi vuole aprire un'attività a Sassari.
La sentenza del Tribunale di Padova è destinata a imprimere una svolta nell’ambito dei diritti di chi lavora da remoto - facebook.com facebook
La #sicurezza ha radici profonde. Chi lavora in #agricoltura maneggia quotidianamente attrezzature, utilizza prodotti chimici e conduce mezzi agricoli. Senza le adeguate misure di prevenzione, queste attività possono diventare rischiose. #SenzaSicurezz x.com