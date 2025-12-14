In presenza o da remoto | chi decide davvero come si lavora oggi?

Lavoro in presenza o da remoto: chi ha il potere di decidere le modalità lavorative oggi? Dopo cinque anni di diffusione del modello ibrido, questa domanda rimane aperta, riflettendo le complessità e le diverse dinamiche che influenzano le scelte sul luogo di lavoro. Un’analisi che mette in luce i nuovi equilibri tra dipendenti, aziende e contesti socio-economici.

Chi decide come si lavora oggi? È la grande domanda del dopo-pandemia. Cinque anni dopo la diffusione del lavoro ibrido di massa, diventato poi stile di vita e oggi quasi religione, la risposta è la stessa che si dà quando non si sa cosa dire: «Dipende». Dal settore, dal fatturato, dal tipo di mansione svolta. Fatto sta che, se sempre più aziende sono tornate a imporre il lavoro in presenza, milioni di lavoratori che hanno scoperto lo smart e l’”eresia” di avere più tempo per sé non intendono tornare alle buone vecchie abitudini. Il nuovo feticcio delle aziende? Il lavoro ibrido. Poi c’è la solita via di mezzo: l’ ibrido. Lettera43.it

Vuoi partecipare ma non puoi farlo in presenza? Collegati da remoto da questo link: https://edizionierickson.zoom.us/j/88063798870 - facebook.com facebook