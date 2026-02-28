Andrea Bocelli ha tre figli: Amos di 30 anni e Matteo di 28 anni, entrambi nati dalla relazione con Enrica Cenzetti, e Virginia di 13 anni, nata dalla seconda unione con Veronica Berti. I primi due sono nati in periodi diversi rispetto alla nascita della più giovane, avvenuta con la seconda moglie. Questo è tutto ciò che si sa sui figli del tenore.

Amos 30 anni, Matteo 28 anni, Virginia 13 anni sono i tre figli di Andrea Bocelli. I primi due sono nati dall’amore con Enrica Cenzetti mentre la più piccola è figlia del tenore e della sua seconda moglie Veronica Berti. A Natale del 2022 padre e figli (Matteo e Virginia) si esibirono in concerto insieme in piazza Duomo a Milano, in occasione dell’uscita del loro album musicale A Family Christmas, l’anno prima, invece, avevano cantato per il presidente degli Usa Joe Biden. Amos e Matteo, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1997, sono figli del matrimonio tra il tenore e Enrica Cenzatti. Dopo aver studiato presso l’Università degli Studi di Pisa, Amos si è laureato nel 2018 in ingegneria aerospaziale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Andrea Bocelli, Amos e Matteo (nati dall’amore con Enrica Cenzetti), Virginia dalla sua seconda moglie Veronica Berti

Chi sono l’ex e la moglie di Andrea Bocelli, Enrica Cenzatti e Veronica Berti (e madri dei suoi figli)Andrea Bocelli è sposato dal 2014 con la seconda moglie Veronica Berti, sua manager e madre della figlia Virginia (2012), con la quale ha superato...

Veronica Berti, chi è la seconda moglie di Andrea Bocelli: “Mi ha corteggiata due minuti e mezzo”Veronica Berti Bocelli, seconda moglie di Andrea Bocelli, ha conosciuto suo marito a soli 20 anni.

Tutto quello che riguarda Andrea Bocelli.

Temi più discussi: Figli d'arte all'Ariston: tra eredità difficile e privilegi, i figli delle stelle in gara a Sanremo; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Chi è la compagna di Enrico Nigiotti e chi sono i loro due figli gemelli; Chi sono i figli di Raf: Samuele e Bianca. E cosa fanno.

Chi sono e cosa fanno Francesco e Anna Chiara, i figli di Sal Da Vinci (super orgogliosi del papà a Sanremo)?L'artista sta spopolando al festival e nel cuore degli spettatori con un brano che è già tormentone. Ma oltre il successo e il trionfo, la cosa più importante per Sal è la famiglia: la moglie Paola, i ... elle.com

Chi sono i figli di Pippo Baudo, Tiziana e Alessandro. A Sanremo anche la storica segretaria Dina. Lo sfogo di Katia Ricciarelli: mi aspettavo un invitoL'amarezza della soprano: Per 18 anni insieme, sarei stata felice di ricordarlo. Chi c’è all’Ariston nella prima serata del Festival che omaggia il leggendario conduttore scomparso ad agosto e perch ... quotidiano.net

SANREMO | Stasera la finale del Festival, ecco la scaletta. la scaletta della serata finale. Sul palco la co-conduttrice è Giorgia Cardinaletti. Superospite Andrea Bocelli #ANSA - facebook.com facebook

Andrea Bocelli farà il suo ingresso a cavallo #Sanremo2026 x.com