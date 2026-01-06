Chi sono la moglie attrice hard e l’ex di Nino Frassica

Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica, attore e comico italiano. Si sono sposati in seconde nozze, dopo la fine del precedente matrimonio di Frassica con Daniela Conti. La coppia mantiene una certa riservatezza sulla loro vita privata, contribuendo a creare un’immagine sobria e discreta di loro. Non sono note informazioni pubbliche riguardo a eventuali attività nel settore dell'intrattenimento per Barbara Exignotis.

Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica che l’artista ha sposato in seconde nozze dopo la fine del matrimonio precedente con Daniela Conti. Chi è Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica. Stasera il comico sarà ospite di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, in onda a partire dalle 21:30 su Raiuno. Nei primi anni Ottanta, quando l’artista debuttava sul piccolo schermo al fianco di Renzo Arbore in Indietro Tutta, era convolato a nozze con l’attrice Daniela Conti. La donna ha lavorato con il notissimo marito nel late show condotto da Arbore realizzando piccoli interventi, prendendo parte a Il Bi E Il Ba di Maurizio Nichetti e Miracolo Italiano di Enrico Oldoini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie (attrice hard) e l’ex di Nino Frassica Leggi anche: L'influenza stoppa lo show di Nino Frassica a Trento Leggi anche: Nino frassica e la filosofia della leggerezza nel tour 2000 3000 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Pupi Avati: «Mi sono rinnamorato di mia moglie. Ma lei no!». #Maduro e la moglie Flores in aula. Lui urla: "Sono un prigioniero politico". Fissata la prossima udienza al 17 marzo. Cina e Russia all’Onu: "Liberatelo" x.com La moglie di Nicolas Maduro si è dichiarata "non colpevole" nella prima udienza davanti a un tribunale di New York dove è apparsa insieme al presidente deposto venezuelano. "Sono la First Lady del Venezuela. Sono completamente innocente", ha scandit - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.