Chi sono le due ex mogli di Mogol Sandra e Gabriella e chi è la moglie Daniela

Mogol (Giulio Rapetti) ha avuto diverse relazioni e figli da donne diverse: dalla prima moglie, Serena De Pedrini (o Serenella), ha avuto tre figli, mentre da Gabriella Marazzi ha avuto un altro figlio. È attualmente sposato con Daniela Gimmelli. Chi sono le ex di Mogol. Serenella De Pedrini, convolata all’altare con Giulio Rapetti (in arte Mogol) nel 1961, è una disegnatrice di moda. Dal musicista ha avuto tre figli: Mario, Alfredo e Carolina. Assente dai social, festeggia il compleanno il 29 settembre (tuttavia, non si sa di quale anno sia). Gabriella Marazzi è un’artista, una scrittrice e una pittrice anticonformista, che denuncia le tante contraddizioni del vivere, come sottolinea su Facebook. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono le due ex mogli di Mogol, Sandra e Gabriella e chi è la moglie Daniela

Altri contenuti sullo stesso argomento

Chi sono le figlie di Giancarlo Magalli (nate dalle due ex mogli)

Pino Daniele, chi sono i cinque figli (avuti dalle due ex mogli) e cosa fanno oggi

Insultati loro e le mogli, derisi e quasi venuti alle mani. Così gli europei sono stati trattati dai “tifosi” di golf Usa alla Ryder

Il regista e la moglie sono sposati dal 1997, un'unione che nonostante tutto continua a far discutere - facebook.com Vai su Facebook

Ex mogli e figlio di Richard Gere/ Due nozze, nel 2000 la nascita di Homer: “Abbiamo in comune…” - I due matrimoni con Cindy Crawford e poi Carey Lowell, dal quale è nato il figlio Homer Nella vita di Richard Gere non sono mancate le donne splendide ... ilsussidiario.net scrive

Nicolas Sarkozy prima di Carla Bruni, chi sono le ex mogli Marie-Dominique Culioli e Cécilia Attias - La vita sentimentale dell’ex Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stata intensa e spesso sotto i riflettori, intrecciandosi indissolubilmente con la sua carriera politica. Da dilei.it

Andrea Sannino e Ste: chi sono i due artisti?/ Lui felice con la moglie Marinella, lei dalla Nigeria a Napoli - Chi sono Andrea Sannino e Ste: i due artisti questa sera duetteranno sul palco. Riporta ilsussidiario.net