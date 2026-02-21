Sanremo 2026 Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale | l’invito di Carlo Conti al Tg1

Giorgia Cardinaletti parteciperà come co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026, dopo l’invito di Carlo Conti. La decisione deriva dall’esigenza di coinvolgere nuove voci femminili per arricchire l’evento. La giornalista accetta con entusiasmo e si prepara a condurre uno degli appuntamenti più attesi del festival. La sua presenza si aggiunge alle altre novità già annunciate, mantenendo alta l’attenzione sul festival. La serata promette emozioni e sorprese.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2026, eppure le sorprese non sono ancora finite. Il direttore artistico Carlo Conti torna in collegamento con il Tg1 – nelle ultime settimane è ormai ospite fisso – per annunciare una nuova grande novità del Festival. Giusto al termine del proprio intervento, Conti si rivolge direttamente a Giorgia Cardinaletti, la giornalista seduta alla scrivania del telegiornale Rai, invitandola a essere co-conduttrice dell’ultima serata di Sanremo, al fianco di Laura Pausini. Giorgia Cardinaletti è co-conduttrice a Sanremo 2026. Il Tg1 di sabato 21 febbraio si è concluso con un collegamento in diretta con Carlo Conti, che si prepara – ormai tra meno di 72 ore – a condurre la 76esima edizione del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo 2026, l’invito di Carlo Conti in diretta al Tg1Giorgia Cardinaletti partecipa come co-conduttrice alla finale di Sanremo 2026, dopo aver ricevuto l’invito da Carlo Conti durante il Tg1.

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, prenderà parte come co-conduttrice alla serata finale del 76° Festival di Sanremo, annunciato da Carlo Conti al Tg1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di Sanremo; Laura Pausini si apre in un’intervista al TG1: Sanremo 2026 e il rimpianto su DiCaprio; Laura Pausini lancia Mariposa Tecknicolor e svela: Un rimpianto? Ho scartato Leonardo DiCaprio per un videoclip; Laura Pausini a TG1 Talks: il rapporto con i social e quel no a Leonardo DiCaprio.

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice serata finaleLa giornalista e conduttrice el TG1 affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella serata di sabato 28 febbraio ... tg24.sky.it

Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale di SanremoSarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, volto di punta dell'informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76° Festival di Sanremo. (ANSA ... ansa.it

Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale: l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 x.com

Giorgia Cardinaletti a Sanremo, sarà co-conduttrice della serata finale. L'annuncio di Carlo Conti al Tg1 - facebook.com facebook