Sanremo 2026 Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale | l’invito di Carlo Conti al Tg1

Giorgia Cardinaletti parteciperà come co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026, dopo l’invito di Carlo Conti. La decisione deriva dall’esigenza di coinvolgere nuove voci femminili per arricchire l’evento. La giornalista accetta con entusiasmo e si prepara a condurre uno degli appuntamenti più attesi del festival. La sua presenza si aggiunge alle altre novità già annunciate, mantenendo alta l’attenzione sul festival. La serata promette emozioni e sorprese.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2026, eppure le sorprese non sono ancora finite. Il direttore artistico Carlo Conti torna in collegamento con il Tg1 – nelle ultime settimane è ormai ospite fisso – per annunciare una nuova grande novità del Festival. Giusto al termine del proprio intervento, Conti si rivolge direttamente a Giorgia Cardinaletti, la giornalista seduta alla scrivania del telegiornale Rai, invitandola a essere co-conduttrice dell’ultima serata di Sanremo, al fianco di Laura Pausini. Giorgia Cardinaletti è co-conduttrice a Sanremo 2026. Il Tg1 di sabato 21 febbraio si è concluso con un collegamento in diretta con Carlo Conti, che si prepara – ormai tra meno di 72 ore – a condurre la 76esima edizione del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Dilei.it

