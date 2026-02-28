Chi è davvero Marco di Laura Pausini e qual è il significato de ‘La solitudine’ il brano che l’ha lanciata a Sanremo 93

Marco di Laura Pausini è un personaggio noto principalmente per essere stato il protagonista del brano ‘La solitudine’, che ha portato la cantante di Ravenna al successo a Sanremo nel 1993. Il suo nome è legato a questa canzone, considerata l’opera che ha segnato il suo debutto nel mondo della musica. A febbraio 2026, Laura Pausini torna al Festival di Sanremo come co-conduttrice.

Ravenna, 28 febbraio 2026 – Laura Pausini torna al Festival di Sanremo come co-conduttrice in questo febbraio 2026. La sua prima volta, invece, fu nel febbraio del 1993 (33 anni fa), quando una ragazzina timida e quasi impaurita si presentò sul palco del teatro Ariston esibendosi con ‘La Solitudine’, nella sezione ‘Nuove Proposte’ (quella dedicata agli artisti emergenti). Il risultato fu stupefacente: Laura trionfò a Sanremo nella serata finale del 27 febbraio e diede iniziò a una sfolgorante carriera che l’ha portata a essere la regina della musica italiana e tra le popstar più importanti a livello internazionale, ottenendo una sfilza di premi e riconoscimenti prestigiosi tra cui un Grammy Awards e un Golden Globe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

