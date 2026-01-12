Laura Pausini, artista iconica della musica italiana, ha un legame profondo con il Festival di Sanremo, iniziato con la sua partecipazione nel 1993. Nel corso degli anni, il suo percorso si è evoluto, portandola a ricoprire ruoli diversi, fino a diventare co-conduttrice. Dall’iconica canzone ‘La Solitudine’ alla presenza sul palco in veste di conduttrice, il suo rapporto con Sanremo rappresenta una tappa significativa della sua carriera.

Dal 24 al 29 febbraio 2026, partirà ufficialmente al Teatro Ariston la 76esima edizione del Festival di Sanremo, una delle edizioni più attese degli ultimi anni. Ad affiancare la conduzione di Carlo Conti sarà Laura Pausini, che prenderà parte a tutte le cinque serate del Festival della canzone italiana. La notizia è stata lanciata proprio dal conduttore stesso al TG1 di questa sera, lunedì 12 gennaio. Tutte le partecipazioni di Laura Pausini a Sanremo. La storia di Laura a Sanremo è iniziata nel 1993 con la partecipazione alla sezione Nuove Proposte con “La solitudine”. La sua voce ha conquistato subito il pubblico e la critica, vincendo la categoria. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Da ‘La Solitudine’ a co-conduttrice: il legame storico di Laura Pausini con Sanremo

Leggi anche: Sanremo, ci sarà Laura Pausini con Carlo Conti? “Ma non da conduttrice”

Leggi anche: Sanremo, Laura Pausini è la co- conduttrice

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lunedì 19 gennaio ore 10 GLI INVISIBILI - La solitudine dei giusti Spettacolo teatrale in ricordo delle vittime della Mafia Teatro G. Modena, via Dante 18/A #Palmanova Evento per le scuole e aperto a tutti - facebook.com facebook