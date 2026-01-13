Laura Pausini a Sanremo 2026 | Conti mi ha convinta cantando La solitudine per 30 giorni stonando

Laura Pausini torna a Sanremo nel 2026, affiancando Carlo Conti come co-conduttrice durante le cinque serate dal 24 al 28 febbraio. La cantante ha raccontato come la sua decisione sia stata influenzata da un episodio con Conti, che, cantando “La solitudine” per un mese, le ha dimostrato la sua passione e determinazione. Un ritorno atteso che arricchisce il prestigio del festival.

Il Festival di Sanremo 2026 ha trovato la sua regina: Laura Pausini affiancherà Carlo Conti per tutte le cinque serate della kermesse, dal 24 al 28 febbraio. L'annuncio, arrivato in diretta al Tg1, segna un ritorno clamoroso per l'artista che proprio su quel palco iniziò la sua ascesa mondiale nel 1993. A differenza delle ultime edizioni, Conti ha scelto la stabilità di un unico volto femminile per l'intero percorso, puntando su un'intesa già evidente tra i due conduttori. Dietro il sì della star internazionale si nasconde un aneddoto esilarante che svela il lato più ironico del direttore artistico.

Resta in ascolto che c’è un messaggio per te Laura Pausini condurrà con Carlo Conti la 76ª edizione del Festival di Sanremo. #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Carlo Conti ha precisato che, insieme a lui e a Laura Pausini, ci saranno ogni sera diversi co-conduttori e co-conduttrici. #Sanremo2026 x.com

