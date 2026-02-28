Chi è Brad Cooper l’ammiraglio-innovatore che guida l’attacco all’Iran

L’ammiraglio Brad Cooper è al centro di un’operazione militare congiunta tra gli Stati Uniti e Israele contro l’Iran, chiamata “Epic Fury”. Cooper guida le forze navali statunitensi coinvolte in questa iniziativa e ha annunciato pubblicamente l’attacco. L’operazione coinvolge diverse unità militari e si svolge in un momento di crescente tensione regionale.

Primo uomo della United States Navy a comandare la struttura americana responsabile del Medio Oriente dai tempi di William J. Fallon nel 2008, Cooper ha preso l’incarico dopo l’uscita dal servizio di Michael Kurilla, suo predecessore e responsabile dell’attacco ai siti nucleari del giugno 2025. Rispetto a Kurilla, di cui era palese la vicinanza agli apparati militari israeliani e notevolmente visibile l’impronta interventista, Cooper è uomo pienamente operativo, dal profilo più basso e in questa fase si trova a dover ponderare molte opzioni. Dall’agosto scorso il salto per guidare il comando combattente con base a Tampa, Florida. Inizialmente, Cooper si era presentato come innovatore. 🔗 Leggi su It.insideover.com

