Chi è Brad Cooper l’ammiraglio-innovatore che potrebbe guidare l’attacco all’Iran

L’ammiraglio Brad Cooper, 59 anni, si trova al centro delle decisioni militari statunitensi che coinvolgono l’Iran, dopo che Donald Trump ha indicato un rafforzamento delle forze nella regione. Cooper, a capo del Comando Centrale, coordina le strategie e le operazioni in Medio Oriente, inclusa una possibile azione militare. La sua esperienza e il ruolo chiave lo rendono una figura di riferimento nelle scelte di Washington in questa delicata situazione. La sua presenza rappresenta un punto di svolta nelle tensioni regionali.

Mentre Donald Trump ordina il consolidamento dello schieramento militare statunitense nei pressi dell' Iran, il Comando Centrale degli Stati Uniti valuta tutte le opzioni sotto la guida dell' ammiraglio Brad Cooper, 59 anni, l'uomo che guida le operazioni di Centcom e si troverebbe a gestire un'eventuale operazione militare contro la Repubblica Islamica. Chi è Brad Cooper. Primo uomo della United States Navy a comandare la struttura americana responsabile del Medio Oriente dai tempi di William J. Fallon nel 2008, Cooper ha preso l'incarico dopo l'uscita dal servizio di Michael Kurilla, suo predecessore e responsabile dell'attacco ai siti nucleari del giugno 2025.