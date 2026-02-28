Chi è Ali Khamenei il custode della Rivoluzione | oltre trent’anni al vertice del potere iraniano

Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, mantiene il suo ruolo da oltre trent'anni al vertice del potere nel paese. Il ministro degli Esteri iraniano ha recentemente affermato in un’intervista esclusiva alla NBC News che Khamenei è ancora vivo e in carica. La sua presenza alla guida ha attraversato diversi cambiamenti politici, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama iraniano.

"Per quanto ne so", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano in un'intervista esclusiva alla NBC News, "la guida suprema dell'Iran è ancora viva". In attesa di aggiornamenti sulla sua sorte, uno dei target principali degli attacchi a firma di Washington e Tel Aviv resta comunque lui, l' ayatollah Ali Khamenei, alla guida del Paese dal 1989. Un alto funzionario israeliano ha, intanto, dichiarato a Channel 1: "Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspettando una conferma definitiva". Figura centrale del sistema teocratico instaurato dopo la Rivoluzione del 1979, esercita un controllo diretto sulle forze armate, sull’apparato giudiziario, sui media statali e sulle principali leve della politica estera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

