Il duro discorso della dissidente Masih Alinejad al rappresentante iraniano all’Onu | Hanno cercato di uccidermi 3 volte Khamenei? Il mandante – Il video

Durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, l’attivista iraniana-americana Masih Alinejad ha rivolto un duro intervento al rappresentante dell’Iran, accusandolo di aver tentato di ucciderla tre volte e attribuendo queste azioni a Khamenei. Il suo discorso evidenzia le tensioni tra dissidenti e autorità iraniane, portando alla luce questioni di sicurezza e diritti umani nel contesto internazionale.

L’attivista dissidente iraniano-americana Masih Alinejad ha lanciato un attacco frontale al rappresentante dell’Iran durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu). Un discorso durissimo, interrotto dalle lacrime, che ha portato la drammatica realtà della repressione di Teheran nel cuore della comunità internazionale. Guardando direttamente l’ambasciatore di Teheran, Alinejad ha ripercorso i tentativi del regime di metterla a tacere sul suolo statunitense. « Hanno cercato di uccidermi tre volte », ha denunciato la giornalista. «Ho visto il mio potenziale assassino con i miei occhi, nella mia casa a Brooklyn. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Una sigaretta contro il regime iraniano: il video dell’attivista che dà alle fiamme una foto dell’Ayatollah Khamenei Leggi anche: Khamenei, Trump, Pahlavi e chi pensa a finanziare il post regime iraniano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il duro discorso della dissidente Masih Alinejad al rappresentante iraniano all’Onu: «Hanno cercato di uccidermi 3 volte. Khamenei? Il mandante» – Il video - americana Masih Alinejad ha lanciato un attacco frontale al rappresentante dell’Iran durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu). open.online

