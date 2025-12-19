la vita e i film di pupi avati su rai 3 e toni firma la colonna sonora

Stasera su Rai 3 alle 21:15, un imperdibile appuntamento con il docufilm di Pupi Avati,

Il forlimpopolese Giacomo Toni è autore della colonna sonora del docufilm di Pupi Avati ‘ Che cinema la vita ’, che andrà in onda questa sera su Rai 3 alle 21,15. Un’autentica storia attraverso materiali esclusivi in cui è lo stesso Pupi Avati a guidare gli spettatori attraverso le tappe fondamentali della sua lunga attività nel cinema. La narrazione alterna scene sul set, interviste esclusive, materiali d’archivio e momenti privati, offrendo così una visione sincera e profonda del percorso umano e artistico che ha segnato decenni di cinema italiano. Il documentario si dipana attraverso le note del piano di Giacomo Toni, accompagnato dal contrabasso, batteria e, in altri brani, da sax-clarinetto e tromba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

