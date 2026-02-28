La Reggiana ha conquistato una vittoria importante sul campo dello Spezia, con un risultato di 1-0 grazie a un gol di Novakovich. La partita si è svolta al

Reggio Emilia, 28 febbraio 2026 – Tre punti d’oro, anzi di platino: una Reggiana in perfetto spirito salvezza soffre, colpisce, poi soffre ancora e dopo più di 25 anni (era il novembre del 2000) sbanca il “Picco” a La Spezia. Decide tutto Novakovich con una bordata al 40’: un sinistro sotto la traversa dopo assist di Girma. Prima e dopo tanti cross dello Spezia, coi difensori granata (compreso Micai) che hanno fatto di tutto per tenere inviolata la porta. La Reggiana sale a 29 punti: +3 sui playout (ma il Mantova gioca domani con la Carrarese), e momentaneo 13° posto superando Avellino e Sampdoria per differenza reti. La prossima gara è imminente: martedì sera, ore 20, a Reggio arriverà il Sudtirol, che oggi ha pareggiato 1-1 in casa contro il forte Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Che vittoria: la Reggiana sbanca il campo dello Spezia con Novakovich-gol

