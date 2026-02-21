Figli sottratti | facciamo un po’ di luce PIAZZA LIBERTÀ puntata di sabato 21 febbraio 2026

Il caso dei figli sottratti ha suscitato molte discussioni dopo che la Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha espresso preoccupazione sulla crescente richiesta di interventi. La responsabile ha sottolineato come le decisioni dei tribunali spesso si concentrino su questioni di affidamento, lasciando molte famiglie in difficoltà. Durante la puntata a Piazza Libertà, si è parlato anche di situazioni di disagio e di come le istituzioni possano intervenire. La puntata prosegue con approfondimenti sulla tutela dei minori.

© Imolaoggi.it - Figli sottratti: facciamo un po’ di luce. PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 21 febbraio 2026

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 21 febbraio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Secondo i dati disponibili, sono 25 mila i minori ospitati in strutture residenziali, mentre circa 16 mila sono stati dati in affido a famiglie. Un business miliardario gestito da una filiera di professionisti che fa capo al Tribunale dei minorenni, organo giuridico del tutto indipendente che nessuno controlla. L’articolo 403 del Codice civile, che disciplina questa materia, parla chiaro, ma il problema è che quasi nessuno lo rispetta. PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Figli sottratti: facciamo un po’ di luce. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 21 febbraio 2026Il caso dei figli sottratti ha portato alla ribalta questioni legali e sociali di grande rilevanza. #NoGreenPass, la libertà non si processa. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 7 febbraio 2026#NoGreenPass-PIAZZA-LIBERTA'|| Sabato 7 febbraio 2026, torna in piazza a Milano il movimento NoGreenPass. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Figli sottratti | facciamo un po’ di luce PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 21 febbraio 2026; Inidoneità genitoriale? Non idonei sono i servizi sociali e i giudici! PIAZZA LIBERTA’. "La sottrazione dei bambini si è rivelata più dannosa del motivo per cui i figli sono stati prelevati e sottratti ai genitori. Oggi il bene dei bimbi e il loro supremo interesse che va tutelato è la loro salute mentale". Così il neuropsichiatra e psicologo Tonino Cantelmi - facebook.com facebook