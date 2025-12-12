Il mondo Disney approda su Sora e ChatGPT | ecco l’accordo da 1 miliardo di dollari con OpenAI

Il mondo Disney si prepara a entrare nel universo di Sora, l’app di OpenAI che trasforma la realtà in contenuti animati. Con un accordo da un miliardo di dollari, questa collaborazione promette di rivoluzionare l’esperienza degli utenti, combinando i personaggi Disney con le innovative tecnologie di intelligenza artificiale di ChatGPT.

Roma, 12 dicembre 2025 – Personaggi Disney stanno per approdare su Sora, la app di OpenAI che trasforma la vita reale in video e immagini da cartoni animati. D’ora in poi, tutti potranno interpretare Topolino e Minnie, oppure sentirsi per un giorno una principessa o un supereroe. La svolta sul web (e sui social) arriva con l’accordo tra il colosso Disney e OpenAI, l’azienda americana che si occupa di ricerca e sviluppo nel campo dell'intelligenza artificiale. Il Gruppo Walt Disney ha annunciato un investimento azionario di 1 miliardo di dollari in OpenAI e consentirà agli utenti di creare video con l’immagine dei suoi cartoon attraverso la app Sora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net