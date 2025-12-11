Disney investirà un miliardo di dollari in OpenAI | Sora e ChatGPT potranno ricreare personaggi Pixar Star Wars ed altri

Disney investirà un miliardo di dollari in OpenAI, segnando un importante passo verso l'integrazione dell'intelligenza artificiale nell'intrattenimento. L'accordo prevede l'utilizzo di tecnologie avanzate come ChatGPT e Sora per ricreare personaggi iconici di Pixar, Star Wars e altri universi Disney, aprendo nuove possibilità creative e innovative nel settore dell'intrattenimento digitale.

Disney e OpenAI hanno annunciato un accordo storico che segna un punto di svolta nel rapporto tra intrattenimento e intelligenza artificiale. La casa di Topolino investirà un miliardo di dollari in OpenAI e diventerà il primo grande partner a concedere in licenza i propri contenuti per Sora, la piattaforma di generazione video dell'azienda di Sam Altman. Un'intesa che mira a espandere le possibilità creative degli utenti e a trasformare il modo in cui i fan interagiranno con universi come Pixar, Marvel e Star Wars. Grazie al nuovo contratto triennale, Sora potrà produrre brevi video generati dagli utenti utilizzando oltre 200 personaggi, creature, ambientazioni e oggetti provenienti dalle più celebri proprietà Disney.

