La vertenza Siae Microelettronica Da mesi senza ricevere lo stipendio Lavoratori in corteo fino al Comune
Da mesi i lavoratori di Siae Microelettronica affrontano il mancato pagamento degli stipendi, portando a proteste e cortei fino al Comune. Dopo un lungo periodo di difficoltà, un primo segnale di speranza emerge, anche se limitato a una parte del personale, alimentando attese di una soluzione imminente.
Durante l’ennesima giornata di protesta, una piccola luce di speranza è finalmente arrivata, sebbene riguardi solo una parte del personale. Secondo quanto appreso, gli operai del gruppo – circa 130 – avrebbero infatti ricevuto lo stipendio del mese di giugno. Per il restante personale, oltre 500 dipendenti, in particolare impiegati e tecnici, invece, non è ancora arrivato alcun pagamento. Quella di ieri è stata l’ennesima giornata di passione per i lavoratori che, ricordiamo, attendono ancora la retribuzione di giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre oltre alla tredicesima mensilità. L’unico segnale concreto era stato, finora, il pagamento dello stipendio di settembre, avvenuto lo scorso mese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
