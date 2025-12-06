Siamo da mesi senza stipendio | crisi Siae Microelettronica scatta la nuova protesta dei lavoratori
Cologno Monzese (Milano) – Dopo lo sciopero del 2 dicembre tornano in piazza i lavoratori di Sm Optics e Siae Microelectronics. Martedì 9 dicembre è stato proclamato una nuova protesta, con corteo fino alla sede del Comune e successivo presidio. Resta infatti forte l’incertezza per le lavoratrici e i lavoratori delle due aziende, anche dopo l’ultimo incontro tra le rappresentanze sindacali e la proprietà, tenutosi venerdì scorso. Un incontro dal quale non è emerso alcun avanzamento rispetto alle questioni urgenti già poste nei mesi scorsi. Cologno Monzese, lavoratori senza stipendio, sciopero nel gruppo Sm Optics-Siae Il Consiglio di Amministrazione, chiamato a deliberare decisioni fondamentali per il futuro industriale, la continuità aziendale e il pagamento degli stipendi, non si è svolto ed è stato rinviato a martedì prossimo, senza fornire garanzie concrete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
