Bocconi avvelenati disseminati in collina indagano i Carabinieri Forestali

Sulle colline di Serramazzoni, tra Puianello e Riccò, sono stati trovati bocconi avvelenati disseminati in modo intenzionale. Le forze dei Carabinieri Forestali stanno conducendo indagini per accertare le cause e responsabilità di questo grave episodio, che rappresenta un rischio per animali domestici, fauna selvatica e la sicurezza dell’area.

