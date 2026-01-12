Due cani avvelenati a Roveredo | Evitate la zona a rischio anche i bambini

A Roveredo, due cani di piccola taglia sono stati trovati gravemente avvelenati dopo aver ingerito sostanze tossiche. Si consiglia di evitare la zona, poiché anche i bambini potrebbero essere a rischio. Le autorità stanno intervenendo per chiarire l’accaduto e garantire la sicurezza del territorio. È importante prestare attenzione e segnalare eventuali situazioni sospette per prevenire ulteriori incidenti.

