Due cani avvelenati a Roveredo | Evitate la zona a rischio anche i bambini
A Roveredo, due cani di piccola taglia sono stati trovati gravemente avvelenati dopo aver ingerito sostanze tossiche. Si consiglia di evitare la zona, poiché anche i bambini potrebbero essere a rischio. Le autorità stanno intervenendo per chiarire l’accaduto e garantire la sicurezza del territorio. È importante prestare attenzione e segnalare eventuali situazioni sospette per prevenire ulteriori incidenti.
Due cani di piccola taglia sono ricoverati in gravi condizioni dopo aver ingerito delle sostanze tossiche e nocive per la loro salute. Il fatto è successo nella giornata di domenica 11 gennaio tra San Quirino e Roveredo in Piano, in località Villotte. Gli animali si trovavano in via Brentella. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
