Centrodestra prova a chiudere il cerchio | ticket tra Coppola e Fasano decidono le segreterie

Il centrodestra a Gallipoli sta lavorando per un accordo tra Coppola e Fasano, con le segreterie che si stanno confrontando sulle modalità di collaborazione. L’obiettivo è formare un ticket credibile per le prossime elezioni comunali, in un contesto di dialogo tra diverse forze politiche. La discussione riguarda le modalità di alleanza, mentre le parti coinvolte cercano di finalizzare l’intesa.

GALLIPOLI - Un clima propositivo e trasversale per creare l'alternativa, credibile e spendibile, nella prossima corsa per il rinnovo dell'amministrazione di Palazzo Balsamo, dopo il decennio di governo targato Stefano Minerva.Le forze politiche del centrodestra gallipolino, unitamente al gruppo.