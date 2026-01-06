Neve e ghiaccio due comuni decidono di chiudere le scuole Prof e custodi potrebbero non riuscire ad arrivare

A causa delle intense nevicate e del rischio ghiaccio, due comuni dell’Alto Mugello hanno deciso di chiudere le scuole il 7 gennaio. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico, considerando le difficoltà di accesso e le possibili criticità nelle strade e nei mezzi di trasporto. La situazione rimane monitorata in attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti.

Firenze, 6 gennaio 2026 – A causa della neve caduta copiosa e del rischio ghiaccio (annunciato dall'allerta meteo della Regione Toscana per la giornata di mercoledì), due comuni dell' Alto Mugello hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata del 7 gennaio. A Marradi il Comune ha disposto la chiusura dell' asilo nido comunale e delle scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Marradi, in via preventiva e precauzionale. Dopo la neve arriva il rischio ghiaccio, è allerta in Toscana A Palazzuolo sul Senio identico provvedimento: il sindaco Marco Bottino ha annunciato che "a seguito delle intense nevicate e in applicazione del Piano Neve comunale, è stata decisa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel comune di Palazzuolo per la giornata del 7 gennaio.

