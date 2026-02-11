Tempesta elettorale Piteo o Alemanno al fotofinish Centrodestra tra Coppola e Fasano

A Gallipoli, la corsa alle elezioni si avvicina e il centrodestra si divide tra Coppola e Fasano. La tensione cresce mentre ancora non si vede una candidatura chiara, e le manovre sotterranee continuano a muoversi senza successo. La confusione regna sovrana, e il tempo che passa complica ulteriormente la situazione.

Minerva chiama a raccolta liste e movimenti della maggioranza uscente per trovare la sintesi, ma si rischia lo scontro. Lega e Di Mattina ondeggiano tra le due coalizioni. Padovano, Cuppone, Mita e Oltremarini le alternative. Murra convoca i resti di Fratelli d’Italia “I partiti che rappresentano la coalizione di centro destra a Gallipoli, Forza Italia, Lega, UdC e Noi Moderati unitamente al civismo che già ha dimostrato interesse verso una aggregazione comune, confermano con determinazione il proprio percorso unitario in vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale nella prossima primavera.🔗 Leggi su Lecceprima.it

A Gallipoli, il centrodestra si trova davanti a una scelta tra Piteo, Cuppone e Mita, mentre si discute sulla possibilità di convergere sull’idea di città proposta da Coppola.

A Gallipoli, la scena politica si sviluppa con l’ascesa di Piteo e l’interesse di Fasano, mentre si ipotizza un sostegno civico da parte di Oltremarini.

