Celtics contro i Nets Vucevic sempre più protagonista

I Boston Celtics hanno affrontato i Brooklyn Nets in una partita dove Vucevic si è distinto come protagonista, contribuendo significativamente alla vittoria della squadra. Durante il match, i Celtics hanno messo a segno un parziale di 51-16 contro i Nets, con ogni punto segnato in questa serie. Due notti prima, i Celtics avevano già ottenuto una vittoria importante, consolidando la loro presenza in questa stagione.

Every point scored in our 51-16 run over the Nets?? pic.twitter.comsc19dmnZzj Due notti dopo una delle peggiori serate al tiro della stagione, i Celtics hanno risposto con una delle prestazioni offensive più efficienti di sempre, travolgendo Brooklyn 148-111. La squadra ha completato l’opera con una tirata al bersaglio molto alta: percentuale dal campo del 66,7% (52 su 78), una delle migliori performance nell’era dei 24 secondi, accompagnata da un clamoroso 64% da tre e da un effective field goal percentage dell’80,8%, nuovo primato per quel periodo. «Ogni giorno abbiamo l’occasione di migliorare, quindi dobbiamo continuare così, continuare ad innescarlo nelle sue zone di campo preferite. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Temi più discussi: Boston Celtics, 148 punti segnati e ampio successo contro i Brooklyn Nets; I Celtics inseguono il miglioramento offensivo contro i modesti Nets; Detroit batte i Cavs, OKC ha la meglio su Denver; NBA, i risultati della notte (23 febbraio): vittorie casalinghe per Thunder e Warriors, i Celtics battono a domicilio i Lakers.

