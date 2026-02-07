Nikola Vucevic ha fatto il suo debutto con i Boston Celtics e ha già lasciato il segno. Durante la partita, ha giocato una prestazione solida e ha contribuito in modo importante. I tifosi sono subito andati in delirio e i compagni hanno mostrato entusiasmo. Vucevic si è inserito subito nel ritmo della squadra, dimostrando di poter essere un elemento utile fin da subito.

Il debutto di Nikola Vucevic con la maglia dei Boston Celtics si è rivelato estremamente positivo, segnando un inizio promettente nel suo nuovo percorso in NBA. La sua performance ha contribuito significativamente alla vittoria della squadra contro i Miami Heat, in una partita caratterizzata da un'incredibile rimonta e dall'intervento decisivo del centro serbo. La presenza di Vucevic in campo ha portato energia e determinazione, dimostrando fin da subito la sua importanza nel roster. Durante la partita, Vucevic ha totalizzato una doppia-doppia, con **11 punti** e **12 rimbalzi**, affiancati da **4 assist** e **2 palle rubate** in **27 minuti** di gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Nikola Vucevic esordisce con una prestazione solida nei Celtics

