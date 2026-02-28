Celik Juventus il turco continua ad essere sulla lista di Comolli | le ultimissime sulla trattativa per il calciatore

Il nome di Celik continua a essere al centro delle voci di mercato legate alla Juventus, con il club che mantiene il turco tra i possibili acquisti. La trattativa sembra ancora aperta e il nome del giocatore resta tra quelli più monitorati dall’area sportiva bianconera. Le ultime notizie confermano l’interesse della società, senza però dettagli ufficiali sulle prossime mosse.

Koopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. I dettagli Gatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Le ultime novità dalla Continassa Di Gregorio Juve, la dirigenza bianconera ha preso questa decisione sul portiere. Cosa filtra in vista del mercato estivo Kolo Muani Juventus, è sempre lui il preferito per l’estate. Come potrebbe evolversi la trattativa e le novità sui rapporti con il PSG Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

De Gea Juventus, anche il portiere della Fiorentina nella lista di Comolli per i pali. Le ultimissime sulla trattativadi Redazione JuventusNews24De Gea Juventus, l’estremo difensore spagnolo è finito nel mirino dei bianconeri per il post Di Gregorio.

Celik, la Juve c'è, ma è corsa a 4 per il difensore turcoIn scadenza di contratto a fine stagione con la Roma, Zeki Celik, terzino destro classe 1997 della nazionale turca, sarebbe molto richiesto sul mercato, anche alla luce del suo status di ... tuttojuve.com

Juve-Celik, i contatti proseguono: decisivo il piazzamento finale in classificaLa Juventus continua ad essere in stretto contatto con gli agenti di Zeki Celik, terzino destro classe 1997 della nazionale turca, in scadenza di contratto con la Roma a fine stagione. Come riportato. tuttojuve.com

Celik: una partita che sa già di futuro. Il rinnovo non c'è, Lucio lo corteggia IL MESSAGGERO Presente e futuro, tutto in una notte. Roma-Juventus è una partita dai mille significati e sarà una sfida dal sapore particolare anche per Celik. Imprescindibile nell'ultim - facebook.com facebook