Nella sede di allenamento negli Stati Uniti, la Nazionale italiana di baseball si prepara per la prossima stagione e il World Baseball Classic, che si terrà dal 5 marzo. Tra i giocatori presenti, alcuni provenienti da Modena, contribuiscono alla formazione con le loro esperienze. La squadra ha iniziato gli allenamenti lo scorso sabato, con l’obiettivo di arrivare pronta alle sfide internazionali.

Nella patria del baseball, quegli Stati Uniti dove la Nazionale italiana si sta allenando da sabato scorso in vista della nuova annata agonistica e dove, dal 5 marzo, giocherà il World Baseball Classic, c’è anche un po’ di Modena. In campo e nello staff azzurro che, da venerdì scorso, sono ospiti degli iconici centri di allenamento primaverile dei Tampa Bay Rays a Port Charlotte, e dei New York Yankees a Tampa, entrambi in Florida, ci sono infatti Carlos Infante junior, lanciatore che ha giocato le ultime stagioni a Modena Baseball, e Pierfrancesco Martelli modenese d’adozione – anche se bolognese di nascita – medico della Nazionale e ortopedico in forza all’Ausl di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è un po’ di Modena nel sogno Usa

