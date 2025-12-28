Modena Dal sogno al realismo in due gare
Anno nuovo vita nuova. O vecchia? I numeri, di cui scriviamo nel pezzo a parte, ci hanno raccontato di un Modena che ci ha fatto sognare e un po’ anche arrabbiare in questa prima parte di campionato. E forse arrabbiare è un verbo anche esagerato, perchè tutto sommato la prestazione, anche in questo periodo non proprio florido a livello di risultati, in fondo c’è sempre stata. Ma quando la prestazione non basta è ovvio farsi anche delle domande: d’accordo che la proprietà non ha mai espresso direttamente propositi o richieste di promozione diretta, ma è innegabile che dopo l’inizio scoppiettante, la gente un po’ la bocca l’aveva fatta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Taekwondo, Italia ancora da sogno agli Europei U21. Due trionfi nel day-2 di gare!
Leggi anche: MotoGp, Nicolò Bulega sostituirà Marc Marquez nelle ultime due gare della stagione: “È il sogno di qualsiasi bambino”
Modena Dal sogno al realismo in due gare - Le sconfitte in casa contro le big hanno dimostrato quanto sia difficile questo campionato. sport.quotidiano.net
Modena Baseball, il grande sogno. Da stasera i playoff con Nettuno - Nettuno, la sfida degli ottavi di finale dei playoff scudetto che partirà questa sera, vale per la storia. ilrestodelcarlino.it
Modena, che sogno: è primato solitario - Da soli in vetta Modena, 5 ottobre 2025 – Di squadre spigolose, puntigliose e ... ilrestodelcarlino.it
Carlo Rivetti tra ambizione e orgoglio: “Gliozzi è il nostro Lautaro, ma in A sogno l’originale” Carlo Rivetti non si pone freni e lascia correre l’immaginazione. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il presidente del Modena ha raccontato sogni, obiettivi e certezze gia - facebook.com facebook
"Un sogno Vincere a San Siro con il mio Modena" L'intervista al Presidente dei gialloblù Guarda su #DAZN x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.