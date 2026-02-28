C' è la manutenzione sulla ferrovia | stop ai treni regionali

Da questa settimana, i treni regionali sulla ferrovia sono sospesi a causa di lavori di manutenzione programmati. La linea rimarrà chiusa fino a nuovo avviso, coinvolgendo diversi servizi di trasporto locale. La sospensione riguarda principalmente le tratte che collegano le principali città della regione, con disagi previsti per i pendolari e i viaggiatori. La chiusura si inserisce in un piano di interventi di manutenzione sulla rete ferroviaria.

Non ci sarà solo lo sciopero di questo fine settimana a rendere complicati gli spostamenti in Trentino Alto Adige. Infatti domani, domenica 1° marzo, la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Bolzano e Merano, dalle 7:50 alle 13:30, per interventi di manutenzione.

Lavori sulla ferrovia Direttissima. Stop ai treni nel fine settimanaTraffico ferroviario interrotto domani e domenica sulla linea convenzionale Bologna – Prato, per lavori a cura di Rfi.

Lavori di manutenzione sulla linea. Sarà stop ai treni tra Empoli e PisaLa fine del mese porterà in dote un'operazione manutentiva e di potenziamento sulla linea ferroviaria che da Firenze porta a Pisa: dalle 22 del...

Un viaggio nell'impianto di manutenzione dei Frecciarossa di Napoli

Posillipo, ancora un pino abbattuto. I residenti: Non c'è manutenzioneAncora un pino abbattuto tra i viali alberati di Posillipo: continua l'emergenze del verde in particolare in via Tito Lucrezio Caro.

Manutenzione di fossi e torrenti. C'è un espostoC'è un esposto ufficiale dell'Associazione naturalistica gualdese sulla manutenzione ordinaria in atto lungo argini e sponde di torrenti e fossi nel territorio. Il documento, tramite l'avvocato

Martedì 3 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Siena per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Armando Diaz. I lavori sono in programma dalle 8 alle 17

27/2/26.Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia in ingresso a Sottomarina. Conclusa la fase sulla carreggiata nord, il cantiere si sposta a sud. Lunedì 2 marzo verrà modificata la viabilità che sarà deviata sulla carreggiata nord.(v. x.com