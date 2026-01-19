Lavori di manutenzione sulla linea Sarà stop ai treni tra Empoli e Pisa

A partire dalle 22 del 30 gennaio e per tutto il 31 gennaio e 1 febbraio, sulla linea ferroviaria tra Empoli e Pisa saranno effettuati lavori di manutenzione e potenziamento. Le operazioni riguardano opere civili al sottovia di Pontedera e la preparazione alla soppressione del passaggio a livello di Navacchio. Durante questo periodo, i treni sulla tratta saranno sospesi, con possibili variazioni di servizio e aggiornamenti sulla circolazione.

La fine del mese porterà in dote un’ operazione manutentiva e di potenziamento sulla linea ferroviaria che da Firenze porta a Pisa: dalle 22 del prossimo 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio infatti, saranno effettuati lavori di manutenzione alle opere civili al sottovia stradale in via delle Colline a Pontedera, oltre ad attività propedeutiche per la soppressione del passaggio a livello di Navacchio. E proprio per consentire i lavori in questione, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Santa Maria Novella – Empoli – Pisa subirà dunque una serie di modifiche temporanee in vigore per poco più di quarantott’ore: sarà interrotta per tutta la durata delle operazioni la circolazione dei treni tra Empoli e Pisa, mentre tra Firenze ed Empoli sarà riprogrammato il servizio ferroviario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

