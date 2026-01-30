lavori sulla ferrovia direttissima stop ai treni nel fine settimana

I treni sulla linea Bologna-Prato fermeranno domani e domenica. Rfi ha deciso di interrompere il traffico ferroviario per due giorni, per completare alcuni lavori sulla ferrovia Direttissima. Chi doveva spostarsi tra le due città dovrà cercare alternative o pianificare i propri viaggi in altri momenti. La linea resterà chiusa durante il fine settimana, mentre gli operai lavorano per migliorare le infrastrutture.

Traffico ferroviario interrotto domani e domenica sulla linea convenzionale Bologna – Prato, per lavori a cura di Rfi. Sono previsti in particolare autobus sostitutivi per i treni del Regionale e variazioni al servizio Intercity, Intercity Notte, Eurocity ed Euronight. Il gestore dell’infrastruttura fa sapere che proseguono i lavori per l’adeguamento della linea convenzionale Bologna – Prato agli standard previsti dalla rete europea, per consentire il futuro passaggio dei convogli merci adibiti al trasporto di semirimorchi e container High Cube. Il 13 dicembre scorso si è conclusa la prima fase dei lavori che hanno interessato la Grande Galleria dell’Appennino e che, dal 29 settembre 2025, avevano reso necessaria la sospensione continuativa della circolazione ferroviaria fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da questa sera i treni tra Empoli e Pisa rimarranno fermi per due giorni.

