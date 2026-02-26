Pagliacci e Cavalleria tra palco e realtà | la rivoluzione metateatrale di Carsen al Maggio

Oltre la quarta parete: il coro in platea, le performance di protagonisti e orchestra ridanno vita a Pagliacci e Cavalleria Rusticana. Il dittico verista firmato da Robert Carsen, con Riccardo Frizza sul podio, convince quasi in tutto: cast straordinario, coro da standing ovation, qualche riserva (o incomprensione?) sull'allestimento di Cavalleria Chi frequenta il Maggio Musicale Fiorentino da qualche anno sa già che il teatro è in un ciclo felice. Almeno tre stagioni consecutive di consenso unanime — pubblico e critica — e una capacità di proporre titoli di altissimo livello con continuità che pochi teatri in Italia possono vantare. C'è da fare una distinzione, certo: gli allestimenti più tradizionali raccolgono applausi convinti; quelli più sperimentali qualche fischio isolato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Pagliacci e Cavalleria rusticana al Maggio: due capolavori, un’unica grande rilettura \ VIDEODal 22 febbraio al 3 marzo il celebre dittico, in ordine invertito, torna in scena con l’allestimento della Dutch National Opera e la direzione di...

Maggio Musicale: in scena “Pagliacci” e “Cavalleria rusticana”. Due recite già sold outFIRENZE – Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dal 22 febbraio al 3 marzo 2026 va in scena uno dei più popolari dittici del melodramma italiano:...

Temi più discussi: Pagliacci e Cavalleria rusticana: quella linea sottile tra vita e arte; Un grande spettacolo a ventitré ore! Gran successo per Pagliacci e Cavalleria rusticana al Maggio Musicale di Firenze; Pagliacci – Cavalleria rusticana, i capolavori di Ruggero Leoncavallo e Pietro Mascagni; Pagliacci e Cavalleria rusticana. Frizza dirige i grandi classici: Ma esploro tutta la musica.

Pagliacci e Cavalleria tra palco e realtà: la rivoluzione metateatrale di Carsen al MaggioOltre la quarta parete: il coro in platea, le performance di protagonisti e orchestra ridanno vita a Pagliacci e Cavalleria Rusticana. Il dittico verista firmato da Robert Carsen, con Riccardo Frizza ... firenzetoday.it

Pagliacci e Cavalleria rusticana: quella linea sottile tra vita e arteIl regista Robert Carsen inverte l’ordine tradizionale di rappresentazione delle due opere ... repubblica.it

Divide gli animi la regia di Robert Carsen per il dittico Pagliacci / Cavalleria al Teatro del Maggio: consensi unanimi per la parte musicale, invece, con i due tenori (Luciano Ganci e Brian Jagde) sugli scudi. Ce ne parla Giuseppe Rossi https://www.rivistamusic - facebook.com facebook

Al Maggio Musicale Fiorentino oggi va in scena il dittico "Pagliacci / Cavalleria rusticana". Con Corinne Winters (Nedda) e Brian Jagde (Canio), al loro debutto a Firenze, e Luciano Ganci (Turiddu). Info maggiofiorentino.com/.../pagliacci-… (1) Fabrizio Sa x.com