Oggi si conoscono i dettagli sul deragliamento di un tram a Milano, che ha causato vittime e danni. L’incidente si è verificato nel centro della città e ha coinvolto diversi passeggeri. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le cause dell’evento, mentre il trasporto pubblico resta sotto stretta osservazione. La città si prepara a gestire le conseguenze di questa tragedia.

All’indomani del disastro, MIlano fa i conti con una delle pagine più gravi degli ultimi anni per il trasporto pubblico. Alle 16.11 e 23 secondi di venerdì 27 febbraio 2026 il tram 9 deraglia in pieno centro, termina la corsa contro un edificio all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Settembrini, a pochi metri da piazza della Repubblica. Due uomini perdono la vita, 54 persone restano ferite. L’inchiesta è già aperta. L'incidente: il luogo e la dinamica. Drammatico incidente in viale Vittorio Veneto, il mezzo della linea 9 ha investito alcune persone che sono rimaste incastrate tra le lamiere, per poi schiantarsi contro un negozio. Il dramma è avvenuto intorno alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Causa, vittime e danni: cosa sappiamo oggi del tragico deragliamento del tram a Milano

Cosa sappiamo del tram deragliato a MilanoDai video e dalle testimonianze sono emersi i primi indizi utili a ricostruire le cause dell’incidente in cui sono morte due persone Gli altri...

Il momento del deragliamento del tram della linea 9 a Milano – Il videoUn tranquillo pomeriggio di banale traffico a Porta Venezia, la dash cam che riprende le strade, un rider davanti, il semaforo rosso e all’improvviso...

Contenuti e approfondimenti su Causa.

Temi più discussi: Discariche minerarie: servono monitoraggio e cultura della sicurezza; Calamità naturali Emergenze umanitarie; Le FFS vittime di una mega truffa; Brasile, almeno 23 vittime dopo l'alluvione a Juiz de Fora.

Crollo dopo esplosione a Sertolovo: vittime e indagini in corsoUn'esplosione il 17 febbraio 2026 ha causato il crollo parziale di una struttura della polizia militare a Sertolovo, vicino a San Pietroburgo; sono in corso soccorsi e indagini per chiarire le cause ... notizie.it

Brasile, almeno 23 vittime dopo l'alluvione a Juiz de ForaL'alluvione che ha colpito Juiz de Fora, nello stato di Minas Gerais, ha causato almeno 23 morti, 45 dispersi e danni ingenti alle infrastrutture. notizie.tiscali.it

La causa Apple per i leak raggiunge una svolta: condanna predefinita per uno degli imputati e richieste di risarcimento e divieti dal colosso tech. https://tech.everyeye.it/notizie/apple-attacco-prosser-mirino-leak-esclusivi-ios-26-860884.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook

La famiglia di Francesca Albanese fa causa a Trump per le sanzioni USA: diritti violati x.com