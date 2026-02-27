Il momento del deragliamento del tram della linea 9 a Milano – Il video

Nel pomeriggio di un giorno qualunque a Porta Venezia, una dash cam installata su un veicolo riprende il traffico e un rider in attesa davanti a un semaforo rosso. Improvvisamente, si vede un tram della linea 9 arrivare a grande velocità e deragliare, creando un episodio inatteso e improvviso che si svolge davanti alle telecamere senza preavviso.

Un tranquillo pomeriggio di banale traffico a Porta Venezia, la dash cam che riprende le strade, un rider davanti, il semaforo rosso e all’improvviso ecco che compare il tram, a velocità sostenuta. Deraglia, andandosi a schiantare contro un palazzo. Queste le immagini riprese da un’auto che ha, suo malgrado, cristallizzato il momento dell’impatto nel deragliamento della linea 9, che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre 39. Nelle immagini si vede il mezzo uscire dai binari a forte velocità, inclinandosi vistosamente. Il tutto avviene davanti agli automobilisti fermi, fortunatamente almeno loro, al semaforo che risultava rosso. 🔗 Leggi su Open.online

