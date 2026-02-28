Catetere nell’arteria Risarcimento da 400mila euro

Un errore medico ha portato all’inserimento di un catetere nell’arteria anziché nella vena, causando un ictus e cambiando per sempre la vita del paziente. La vicenda si è conclusa con un risarcimento di 400 mila euro. La vicenda riguarda un caso di malposizionamento di un dispositivo medico durante un intervento.

Un catetere infilato nell’arteria invece che nella vena. Poi l’ictus. E una vita che non sarà più la stessa. È il dramma che si è consumato nel 2021 tra le corsie degli ospedali di Urbino e di Ancona. E oggi, nel 2026, la Corte d’Appello del capoluogo ha stabilito un risarcimento di oltre 429mila euro a una donna di 84 anni originaria di Mercatello sul Metauro e residente a Pesaro. Aprile 2021. La donna era stata ricoverata all’ospedale di Urbino per un’emicolectomia, intervento necessario dopo la diagnosi di tumore al colon. Il 23 aprile in sala operatoria venne posizionato un catetere venoso centrale. Ma il dispositivo finì nell’arteria, non nella vena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un catetere nell’arteria per sbaglio, paziente colpita da ictus grave. Ospedale risarcisce 430mila euroAncona, 27 febbraio 2026 – Un catetere infilato nell’arteria invece che nella vena, il trasferimento nel capoluogo, poi l’ictus.

