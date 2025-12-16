Ciclabile da 400mila euro | Inserito pure il contabici

È stata inaugurata la nuova ciclabile del santuario della Corba, nel comune di Fiscaglia, realizzata con un investimento di 400.000 euro. L’opera include anche l’installazione di un contabici per favorire la mobilità sostenibile e migliorare la sicurezza degli utenti. Un intervento importante per valorizzare il territorio e promuovere l’uso della bicicletta.

A La ciclabile del santuario della Corba, nel comune di Fiscaglia, è stata realizzata da poco per un intervento per la quale è stato effettuata una spesa di 400milla euro. Entusiasta della realizzazione è il sindaco della cittadina Fabio Tosi che commenta "seppur costruita da poco sta già parlando da sola e non solo per la sua suggestività - precisa il primo cittadino - da poche ore, un totem contabici e contapersone, installato lungo il percorso è in grado di registrare ogni giorno passaggi continui di ciclisti e pedoni". Per Tosi sono numeri che colpiscono, "che sorprendono" che raccontano un utilizzo reale e costante "segno evidente che questo tracciato - prosegue - era atteso, necessario, giusto e lo abbiamo realizzato". Ilrestodelcarlino.it

