Sequestrati 160 chili di cocaina nascosti in un tir | due arresti a Bergamo - Video

La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 160 chili di cocaina nascosti a bordo di un tir, arrestando due persone coinvolte. L’operazione ha evidenziato un traffico illecito con un potenziale guadagno di circa 20 milioni di euro sul mercato. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della salute pubblica.

Oltre 160 chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia nel corso di un'operazione di controllo del territorio nella zona industriale di Barzana. Due uomini di origine albanese sono stati arrestati. I militari hanno notato movimenti sospetti attorno a un camion con l'autista del mezzo pesante salito all'interno del rimorchi, mentre un'autovettura si affiancava al tir. Le operazioni di controllo sono scattate nel momento della consegna di sette voluminosi borsoni al conducente dell'auto. All'interno dei borsoni sono stati rinvenuti 150 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 160 chilogrammi.

Trovati 160 chili di cocaina a Bergamo dal valore di 20 milioni di euro nascosti in un camion: 2 arresti - La guardia di finanza di Brescia ha sequestrato 160 chili di cocaina, dal valore di circa 20 milioni di euro, nella Bergamasca ... fanpage.it

Sequestrati 160 chilogrammi di cocaina nel Bergamasco, 2 arresti - Il camionista e l'automobilista, entrambi di origine albanese, sono stati arrestati e accompagnati nella Casa Circondariale di Bergamo. italpress.com

