Diciotto immobili confiscati alla mafia diventeranno orti sociali l' idea del Comune

Il Comune di [Città] ha annunciato un progetto per trasformare diciotto immobili confiscati alla mafia in orti sociali. Attraverso la gestione di Patrimonio Spa, l’iniziativa mira a riqualificare il patrimonio confiscato, promuovendo l’inclusione sociale e il rispetto del territorio. Un passo importante verso la legalità e lo sviluppo sostenibile locale.

Il Comune, attraverso la Patrimonio Spa, vuol far suoi diciotto beni del territorio cittadino che sono stati confiscati alla mafia. Immobili già censiti, (non è stato ancora reso noto a chi appartenevano) e che sono in attesa di una risposta dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la.

