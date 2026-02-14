Carnevale San Valentino omaggio a Battiato e teatro dialettale | il week-end in provincia

Nel fine settimana in Bergamasca, numerose iniziative attirano l’attenzione dei locali e dei visitatori. Il Carnevale porta sfilate colorate e feste in varie frazioni, mentre a Clusone, Selvino e San Pellegrino Terme si celebrano eventi dedicati a San Valentino, con cene e spettacoli romantici. A Schilpario, invece, si svolgono i campionati italiani di sci di fondo paralimpico, che coinvolgono atleti provenienti da tutta Italia. Tra le altre manifestazioni, spicca anche uno spettacolo di teatro dialettale e un omaggio musicale a Battiato.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tante sfilate e feste di Carnevale, eventi per San Valentino a Clusone, Selvino e San Pellegrino Terme, teatro dialettale e i campionati italiani di sci di fondo paralimpico a Schilpario. Da annotare, inoltre, il concerto di Robi Zonca e la festa di Carnevale con Teo e le veline grasse al Druso, la Mascheràda a Berbenno, i “Canti del cuore” da Bellini a Battiato al Gavazzeni, il concerto “I colori dell’aria” a Villa d’Almè, la sagra del bollito e del risotto a Chiuduno, spettacoli per bambini e altro ancora.🔗 Leggi su Bergamonews.it

