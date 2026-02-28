Caso Sifi il Codacons chiede verifiche sui finanziamenti pubblici | Si valuti la revoca se si licenzia
Il Codacons ha richiesto verifiche sui finanziamenti pubblici assegnati alla società farmaceutica Sifi di Aci Sant’Antonio, in seguito alla riduzione del personale annunciata dall’azienda. La vertenza riguarda 52 dipendenti, di cui 48 sono stati confermati come esuberi. La richiesta del Codacons include anche una valutazione sulla possibile revoca dei finanziamenti pubblici nel caso in cui l’azienda decida di licenziare i lavoratori.
Anche il Codacons interviene sulla vertenza che coinvolge la società farmaceutica Sifi di Aci Sant’Antonio, alla luce della procedura di riduzione del personale avviata dall’azienda che interessa 52 dipendenti e per la quale sono stati confermati 48 esuberi, con il confronto aggiornato ai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Caso Corona, Codacons attacca Meta e Google: “Due pesi e due misure, agiscono solo se si finisce sui giornali”L'associazione dei consumatori, in una nota ufficiale, definisce il caso Corona come un trattamento discriminatorio da parte delle grandi piattaforme...
Leggi anche: “Servono soluzioni abitative per i dipendenti pubblici: si valuti l’utilizzo degli immobili provinciali dismessi”