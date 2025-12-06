Servono soluzioni abitative per i dipendenti pubblici | si valuti l’utilizzo degli immobili provinciali dismessi

Bergamonews.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. Alla luce dell’intenzione della Provincia di procedere alla chiusura del contratto d’affitto dell’ostello di Monterosso e all’inserimento dell’immobile nel piano delle alienazioni, la Uil di Bergamo richiama l’attenzione delle istituzioni territoriali sulla necessità di prevedere nuove politiche abitative a favore dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolare di coloro che operano nel settore pubblico. “Un’ampia parte del personale – dichiara la Uil – è caratterizzata da contratti precari o da ingressi recenti nel territorio. Per queste persone l’assenza di soluzioni abitative accessibili rappresenta un ostacolo concreto alla qualità della vita e alla continuità dei servizi pubblici”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

servono soluzioni abitative dipendenti“Servono soluzioni abitative per i dipendenti pubblici: si valuti l’utilizzo degli immobili provinciali dismessi” - La Uil di Bergamo richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di prevedere nuove politiche abitative per i lavoratori del settore pubblico ... Segnala bergamonews.it

servono soluzioni abitative dipendentiLombardia e crisi abitativa CNA Lombardia: Rilanciare subito l’housing sociale - Lombardia e crisi abitativa CNA Lombardia: “Rilanciare subito l’housing sociale, sbloccando alloggi vuoti e coinvolgendo le imprese artigiane” Oltre 38 mila alloggi popolari vuoti in Lombardia. Secondo welfarenetwork.it

servono soluzioni abitative dipendentiIlaria Salis: “Affitti? Servono soluzioni radicali, in città impossibile vivere con stipendi normali” - Dai prezzi insostenibili degli affitti alle case popolari vuote, dalle norme sugli sfratti alle città che diventano sempre più escludenti: abbiamo intervistato ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Servono Soluzioni Abitative Dipendenti