Servono soluzioni abitative per i dipendenti pubblici | si valuti l’utilizzo degli immobili provinciali dismessi

Bergamo. Alla luce dell’intenzione della Provincia di procedere alla chiusura del contratto d’affitto dell’ostello di Monterosso e all’inserimento dell’immobile nel piano delle alienazioni, la Uil di Bergamo richiama l’attenzione delle istituzioni territoriali sulla necessità di prevedere nuove politiche abitative a favore dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolare di coloro che operano nel settore pubblico. “Un’ampia parte del personale – dichiara la Uil – è caratterizzata da contratti precari o da ingressi recenti nel territorio. Per queste persone l’assenza di soluzioni abitative accessibili rappresenta un ostacolo concreto alla qualità della vita e alla continuità dei servizi pubblici”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

